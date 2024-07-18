Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'na hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, MÜSİAD İl Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir Kaymakamı olarak atanan Yunus Ataman, Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay, Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Orman Koruma Şube Müdürü iken Diyarbakır Orman İşletme Müdürü olarak atanan Tahir Baydaş, Vali Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.