Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, ölü bulunan kişinin ilçedeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci (44) olduğunu tespit edildi.

Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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