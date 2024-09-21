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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:23
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Süleyman Bahadır, Ali Tuna, Selim Şenöz

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar (Dk. 90+3 Lovric), Traore, Lourenço, Gradel (Dk. 90+3 Doğan Can Davas), Mehmet Yeşil, Alberk Koç (Dk. 46 Ömer Bayram), N'Koulou, Oktay Aydın (Dk. 46 Sinan Kurt), Yakal Taylan (Dk. 89 Alaettin Batuhan Tur)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 89 Hüsamettin Yener), Berk Yıldız, Eren Aydın (Dk. 71 Anıl Koç), Mukairu (Dk. 79 Babacar), Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski (Dk. 71 Jefferson), Fethi Özer (Dk. 79 İshak Karaoğul), Estrela

        Goller: Dk. 65 Gradel (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Anıl Koç (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Oktay Aydın, Dk. 89 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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