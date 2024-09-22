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        Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki

        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:28 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:28
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        Diyarbakır'da Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki
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        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Kayapınar Belediye Meclisinin, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adının değiştirilmesi kararına tepki gösterdi.

        Ocak, Kayapınar Belediye Meclisinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin isminin Barış Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi yönünde 6 Eylül'de oy çokluğuyla alınan kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Okkan'ın şehirle bütünleşen, kentin sporuna, toplumsal barışına önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isim olduğunu belirtti.

        Açıklamasında, "Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarda fotoğrafı asılı bulunan Gaffar Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Ocak, Diyarbakırlıların Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiğini hatırlattı.

        Ocak, şöyle devam etti:

        "Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."

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