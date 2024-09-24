Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor

Merkezlere gidemeyenlerin aşıları ise sağlık ekipleri tarafından evlerinde yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmete sunulan Aşı Bilgilendirme Birimi, aşı yaptırmayan veya aşı konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, aşı ile önlenebilir hastalıkların yayılmasını durdurmak ve hastalıklardan kaynaklanan ölümleri önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

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