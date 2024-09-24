Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, aşı ile önlenebilir hastalıkların yayılmasını durdurmak ve hastalıklardan kaynaklanan ölümleri önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da vatandaşlar aşı konusunda bilgilendiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, aşı ile önlenebilir hastalıkların yayılmasını durdurmak ve hastalıklardan kaynaklanan ölümleri önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmete sunulan Aşı Bilgilendirme Birimi, aşı yaptırmayan veya aşı konusunda tereddüt yaşayan vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

        Uzmanlar, vatandaşlara aşıların önemi hakkında bilgi verip kaygılarına yönelik psikolojik destek sağlıyor.

        Aşı yaptırmayı kabul eden vatandaşlar, Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilerek ücretsiz aşılanıyor.

        Merkezlere gidemeyenlerin aşıları ise sağlık ekipleri tarafından evlerinde yapılıyor.

        Türkiye'de çocukluk çağında uygulanan 13 aşı, Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da tankerin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak: Ali Gaffar Okkan kararı, şehrin hafıza...
        AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak: Ali Gaffar Okkan kararı, şehrin hafıza...
        Diyarbakır'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
        Diyarbakır'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
        Depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davasında 4 sanığa 17,5 yıl ha...
        Depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı davasında 4 sanığa 17,5 yıl ha...
        AK Parti'den Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adın...
        AK Parti'den Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adın...
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidinin yargılanm...
        Diyarbakır'da depremde yıkılan Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidinin yargılanm...