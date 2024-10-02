3. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 18-20 Ekim'de yapılacak

3. Uluslararası Diyarbakır Kısa Film Festivali, 18-20 Ekim'de düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği tarafından 18-20 Ekim'de düzenlenecek festivalde, 3 kategoride yapılan yarışmada 23 film yer alacak.

Yönetmen ve yapımcı Serhat Gönen'in direktörlüğünde gerçekleştirilecek festivalde finale, Ulusal Kısa Kurmaca kategorisinde Abdullah Çeper'in "Kaç Gün Sürecek", Mehmet Acaruk'un "Elma", Tuvana Simin Günay'ın "Dark", Onur Güler'in "Hangi Gece Büyüdüysem", Damla Ersan'ın "Şöyle Anlatayım", Mert Erez'in "Rehber", Ali Emre Ceylan'ın "Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor", Ömer Ferhat Özmen'in "Eksi Bir", Ulusal Kısa Belgesel kategorisinde de Yusuf İslam Ölmez'in "Işığın İzinde: Zaz", Mehmet Ali Poyraz'ın "Yaren", Meryem Ateş-Hakan Varankaya'nın "Ekmek Teknesi", Büşra Baran-Feyzi Baran'ın "Dilek Kutusu", Deniz Mıdık'ın "Yüzmek Yasaktır", Furkan Aydın'ın "Deq", Mahmut Taş'ın "Ada", Hasan Ete'nin "İyi Ölüm", Uluslararası Kısa Film kategorisinde ise "Central Hospital", "Darcine's Day", "Kimono", "My First Phone", "Visitation", "The Neighbor" ve "Es To Es Noruega" adlı filmler kaldı.