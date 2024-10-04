Diyarbakır'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

Merkez Kayapınar ilçesi Uyandık Mahallesi'ndeki Uyandık İlkokulunda öğrencilere hayvan sevgisi anlatmak, onları eğlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, jandarma köpeği Pusat da katıldı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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