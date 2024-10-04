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        Diyarbakır'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

        Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:46
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        Diyarbakır'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği
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        Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Merkez Kayapınar ilçesi Uyandık Mahallesi'ndeki Uyandık İlkokulunda öğrencilere hayvan sevgisi anlatmak, onları eğlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, jandarma köpeği Pusat da katıldı.

        Etkinlikte, Pusat ile vakit geçiren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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