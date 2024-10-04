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        Diyarbakır'da mimar ve mühendislere KOSGEB destekleri tanıtıldı

        Diyarbakır'daki mimar ve mühendislere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek programları anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:53
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        Diyarbakır'da mimar ve mühendislere KOSGEB destekleri tanıtıldı
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        Diyarbakır'daki mimar ve mühendislere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destek programları anlatıldı.

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince yapılan açıklamaya göre, "Biz Bize Konuşmalar Projesi" kapsamında şube binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıya katılan KOSGEB İl Müdürü Vedat Güler, mimar ve mühendislerden oluşan katılımcılara girişimci ve KOBİ'lerin faydalanabilecekleri destek programlarını anlattı.

        MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, başta üyeleri olmak üzere girişimcilerin KOSGEB'in sağladığı imkanlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenlediklerini belirtti.

        Mimar ve mühendislerin gelişimi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sönmez, şöyle dedi:

        "Girişimcilik ve inovasyona önem veren bir yaklaşımla çalışıp istişare kültürünü yerleştirerek, ortak akıl düsturu ile faaliyetlerde bulunuyoruz. Ülke ve ilimiz için değer üretme, inovasyon ve girişimciliği destekleme, gençlere mesleklerin inceliklerini öğretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Hayata geçirecekleri projelerle topluma ve meslektaşlarına katkı sağlayacaklarını dile getiren Sönmez, çalışmalarında desteklerini esirgemeyen kamu kurumlarının temsilcilerine teşekkür etti.

        KOSGEB İl Müdürü Güler ise, projelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi, toplantıyı gerçekleştirenlere teşekkür etti.

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