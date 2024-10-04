Diyarbakır'da jandarmadan veteriner sağlık raporu bulunmayan hayvanlara yönelik denetim

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde veteriner sağlık raporu ve hayvan nakil belgesi olmayan 49 büyükbaş ve 335 küçükbaş hayvan tespit edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerince yol, emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, 4 araçta veteriner sağlık raporu ve hayvan nakil belgesi olmayan 49 büyükbaş ve 335 küçükbaş hayvan ele geçirildi.