Diyarbakır'da minibüs ve kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan kara yolu Karaçalı Mahallesi mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ve kamyon çarpıştı.

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