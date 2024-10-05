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        Diyarbakır'da minibüs ve kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:14
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        Diyarbakır'da minibüs ve kamyonun çarpıştığı kazada, 10 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

        Diyarbakır Silvan kara yolu Karaçalı Mahallesi mevkisinde sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ve kamyon çarpıştı.

        Çarpışmasının etkisiyle alev alan minibüs yandı.

        Kazada, araçlardaki 10 kişi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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