Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da, AFAD'tan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı"

        Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Yönetiminin (AFAD) "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 21:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da, AFAD'tan "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, Afet ve Acil Durum Yönetiminin (AFAD) "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akreditasyon ve Koordinasyon Kampı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Dicle Kral Kızı Barajı yakınında afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla düzenlenen kampa çeşitli illerden toplam 771 kişi katıldı.

        Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Van, Iğdır, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Malatya, Kilis, Adıyaman, Siirt, Batman'dan gelen 126 AFAD personeli ve 565 sivil toplum ve kamu kuruluşu katılımcısının yer aldığı kampta, jandarma, sağlık, belediye, gençlik ve spor ve orman işletme müdürlüklerinden de 80 personel katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD Başkanı Okay Memiş, kampa katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Akreditasyon sistemi kapsamında akredite edilen kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlarda çok önemli görev üstlendiğini ifade eden Memiş, yapılan bu kampların ekiplerin birbiriyle kaynaşmasına katkı sağladığını, birlikte iş yapma kültürünü geliştirdiğini kaydetti.

        Memiş, afetlere toplumun tüm kesimleriyle hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail resmen itiraf etti
        İsrail resmen itiraf etti
        Pompalı tüferle hastaneyi bastı
        Pompalı tüferle hastaneyi bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Mantı imalathanesine saldırı: 3 yaralı
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Eski CIA Direktörü, İran-İsrail gerilimini değerlendirdi
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Özel: İstanbul sözleşmesini yeniden onaylayalım
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta çocuklar Filistin'e destek için resim çizdi
        Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta çocuklar Filistin'e destek için resim çizdi
        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        Uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi aynı silahla intih...
        Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren kişi aynı silahla intih...
        Silahlı kavgada 2 kuzeni öldüren şüpheli tutuklandı
        Silahlı kavgada 2 kuzeni öldüren şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması" başladı
        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması" başladı
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı