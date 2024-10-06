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        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması"nda sonuç bildirgesi okundu

        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği tarafından düzenlenen "9. Alimler Buluşması"nda hazırlanan sonuç bildirgesi okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:47
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        Diyarbakır'da düzenlenen "9. Alimler Buluşması"nda sonuç bildirgesi okundu
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        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği tarafından düzenlenen "9. Alimler Buluşması"nda hazırlanan sonuç bildirgesi okundu.

        Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda, Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Filistin, Mısır, Afganistan, Katar, Lübnan, Sudan, Senegal, Suudi Arabistan ve Ürdün'den temsilcilerin katılımıyla dün başlayan "9. Alimler Buluşması", sonuç bildirgesinin Türkçe ve Arapça okunmasıyla sona erdi.

        Alimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) Üyesi Ramazan İnan, 2 gün süren takdim ve müzakerelerin ardından ortaya çıkan sonuç bildirgesinin Türkçe metnini okudu.

        İnan, Kudüs'ün önemine işaret ederek, "Kudüs, ilk kıblemiz. Kudüs davası, bütün Müslümanların davasıdır." dedi.

        İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinen İnan, saldırıların durdurulması için yapılan çağrıların da yetersiz kaldığını gördüklerini, somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

        İnan, "İşgal sona erene kadar ve Mescid-i Aksa, Kudüs-ü Şerif ve tüm Filistin özgürleştirilene kadar, bugün İslam adına çalışanların en büyük önceliği buna destek vermek ve Gazze halkının yanında durmak olmalıdır. Siyonistler ile destekçisi devletlerin ve şirketlerin malları boykot edilmelidir. Bunların mallarını tüketerek elimizi kardeşlerimizin kanına bulaştırmayalım. Siyonist vahşete karşı mücadele eden kardeşlerimize tüm imkanlarımızı kullanarak yardım edelim, destek olalım."

        Vaiz Mehmet Fatih Varol da sonuç bildirgesini Arapça okudu.

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