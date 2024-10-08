DÜ Rektörü Prof. Dr. Eronat, 2024-2025 Akademik Yıl açılış törenine katıldı

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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