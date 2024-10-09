Diyarbakır'da kadın hastanın göğüs kafesindeki kitle kapalı yöntemle çıkarıldı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 21 yaşındaki bir kadın hastanın göğüs kafesinin ön duvarında bulunan yaklaşık 4 santimetrelik kitle, kapalı akciğer ameliyatı (VATS) ile çıkarıldı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 21 yaşındaki bir kadın hastanın göğüs kafesinin ön duvarında bulunan yaklaşık 4 santimetrelik kitle, kapalı akciğer ameliyatı (VATS) ile çıkarıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki kadın, gögüs kafesindeki kitle şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı alındı. Ameliyat Operatör Dr. Muhyettin Aslan, Operatör Dr. İlyas Konuş ve Operatör Dr. Amet Sızlanan'dan oluşan cerrahi ekip tarafından yapıldı.
Ekip, Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) adı verilen yöntemi kullanarak, göğüs kafesine küçük bir kamera yardımıyla girerek operasyonu tamamladı.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, "Bu tür ameliyatlar, bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırıyor. Hastalar artık büyük merkezlere gitmeden bu hizmetlere erişebiliyor." ifadelerini kullandı.
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