Diyarbakır Surları'nın bazı burçlarına ziyaretçilerin düşme riskine karşı korkuluk takılıyor.

UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 799 metre uzunluğunda olan Diyarbakır Surları'nın bugüne kadar bilinen 101 burcundan ayakta kalan 98'i kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma özelliği taşıyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin en önemli simgesi konumundaki surlara çıkan ziyaretçilerin düşme riskine karşı belirli alanlara daha önce "Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır" yazılı uyarı levhaları konuldu.