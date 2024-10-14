Diyarbakır'da depremde 77 kişinin öldüğü Serin-2 Apartmanı'na ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuksuz 1'i müteahhit 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan binanın müteahhidi Hüseyin B, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç, binanın statik proje müellifi Cihan U. ve bina fenni mesulü Ekrem B. katılmazken, bazı mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaasında dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mağdur olan müştekiler ise depremde binanın enkazında yaralandıklarını ve yakınlarını kaybettiklerini belirterek, binanın yıkılmasında kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediklerini ifade etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Serin-2 Apartmanı'nın vefat eden müteahhidinin oğlu İ.S. ise binayı ilk olarak Hüseyin B'nin yaptığını iddia etti.

Ekonomik nedenlerden dolayı sıkıntılı süreç yaşan Hüseyin B'ye babasının ortak olduğunu öne süren İ.S. şunları kaydetti: