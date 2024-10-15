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        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:14
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        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Salat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AAU 796 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişiden 4'ü Bismil Devlet Hastanesine, 2'si de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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