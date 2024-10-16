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        Valilikten Diyarbakır'daki izinsiz mitinge ilişkin açıklama:

        Diyarbakır Valiliği, kentte 13 Ekim'de düzenlenmek istenen izinsiz mitinge ilişkin, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:55
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        Valilikten Diyarbakır'daki izinsiz mitinge ilişkin açıklama:
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        Diyarbakır Valiliği, kentte 13 Ekim'de düzenlenmek istenen izinsiz mitinge ilişkin, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilde 13 Ekim'de DEM Parti tarafından yapılmak istenen miting ile ilgili açıklamalar sırasında terör örgütü propagandası yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişi daha bu sabah gözaltına alınmıştır. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Diyarbakır'ın huzurunu bozmak isteyenlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Diyarbakır Valiliğince, 13 Ekim'de yapılan açıklamada da İstasyon Meydanı'nda düzenlenmek istenen mitingin, kamu düzeni ve güvenliğini bozabileceği değerlendirilerek Valilikçe yasaklandığı hatırlatılmış, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise dün sosyal medya hesabından, Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenmek istenen izinsiz mitinge ilişkin açıklamasında şunları kaydetmişti:

        "Mitingi yapmaya çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımlarında bulunan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edildi ve haklarında işlem başlatıldı. Aynı gün sosyal medya hesaplarında, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Aynı gün bölücü terör örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Gözaltına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam etmekte."

        Yerlikaya, Diyarbakır'da yaşa dışı miting çağrısı öncesi 36 ilde de operasyonların düzenlendiğini, daha önce taş ve molotofkokteyli atarak illegal sokak olaylarına katılan, üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan 269 şüphelinin gözaltına alındığını belirtmişti.

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