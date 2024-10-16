Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yemek yiyen 5 kişi rahatsızlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Havalimanında dehşet! Klozete yeni doğan bebeğini bıraktı!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Sürücüyü camdan çıkarıp dövmüşlerdi! Feci darpta flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        İsrail Lübnan'da belediye binasına saldırdı!
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Georgia'da sandıklar 'patladı'
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (4)
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem; çevre illerde de hissedildi (4)
        GÜNCELLEME - Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da de...
        GÜNCELLEME - Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da de...
        Valilikten Diyarbakır'daki izinsiz mitinge ilişkin açıklama:
        Valilikten Diyarbakır'daki izinsiz mitinge ilişkin açıklama:
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündek...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündek...
        Kadın astsubaylar, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için saha...
        Kadın astsubaylar, erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için saha...
        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin, Diyarbakır'da...
        Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin, Diyarbakır'da...