Diyarbakır'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda yemek yiyen 5 kişi rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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