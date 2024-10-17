Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir sürücü kursunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        Efkan Ala'dan çözüm süreci mesajı
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum

        Benzer Haberler

        Kemik erimesi hastası 3 çocuğunu, her gün sırtında 4 kat indirip çıkarıyor
        Kemik erimesi hastası 3 çocuğunu, her gün sırtında 4 kat indirip çıkarıyor
        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
        Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı
        DOSYA HABER - Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan...
        DOSYA HABER - Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan...
        Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
        Mevsimlik tarım işçisi kadınlar "tarih işçisi" oldu
        Diyarbakır'da anız yangını, 5 saatte söndürüldü
        Diyarbakır'da anız yangını, 5 saatte söndürüldü
        Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği yapıldı