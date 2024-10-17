Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir sürücü kursunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, 1'i ağır 5 kişi bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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