Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Alipınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda bir sürücü kursunda henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma çıktı.

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