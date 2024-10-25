Diyarbakır'da uzmanından meme kanserine karşı bilinçlenme uyarısı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tanısal Meme Birimi Sorumlusu Radyoloji Uzmanı Dr. Derya Altıntaş, kadınları meme kanserine karşı bilinçlenmeye davet etti.

Dr. Altıntaş, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri tanısı aldığını belirtti.

Kadınların kendi kendine meme muayenesi yapma alışkanlığı geliştirmeleri gerektiğini anlatan Altıntaş, özellikle 40 yaşından sonra yıllık mamografi taramalarının aksatılmaması gerektiğini bildirdi.

"Elle yapılan muayene sırasında fark edilen herhangi bir kitle durumunda hemen bir uzmana başvurulmalı ve gerekli tetkikler yapılmalıdır." diyen Altıntaş, meme kanseri taramalarında ultrasonografi ve mamografinin kullanıldığını kaydetti. Şüpheli durumlarda biyopsi yapılmasının önemini vurgulayan Altıntaş, biyopsi işleminin kansere yol açmadığını ifade etti. Biyopsinin, şüpheli dokudan parça alınarak incelenmesi anlamına geldiğini kaydeden Altıntaş, "İyi huylu bir kitle durumunda genellikle 6 aylık takip öneriyoruz. Ancak şüpheli durumlarda biyopsi mutlaka yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.