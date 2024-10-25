Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki dereden kötü koku yayılması ve balıkların su yüzeyine çıkması üzerine çevredekiler durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

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