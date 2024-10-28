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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:02
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        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Höyükdibi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan N.A. ve E.A. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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