Güneydoğu'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Siirt'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Diyarbakır'da Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Zorluoğlu, milletin ortak eseri olan Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonun Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti: "85 milyonun her ferdi bu Cumhuriyeti'n öz evladıdır ve bu memleketin eşit derecede sahibidir. Bu duygularla, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imizin sağlam temellerini atan herkese, aziz şehitlerimize ve gazilerimize, milletçe bir kere daha minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizin birliğini ve beraberliğini, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sonuna kadar koruyacağımıza, Cumhuriyet'imizi daha da büyüteceğimize, yücelteceğimize, onu insanlığın umut kaynağı olarak muhafaza edeceğimize dair tüm şehitlerimize buradan bir kere daha söz veriyoruz."

Törende, bando takımı konser verdi, jandarma özel harekat timi ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler şiirler okudu. Tören birliklerinin geçişi sırasında helikopterler de uçuş yaptı. Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin Mardin'de 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Tuncay Akkoyun törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Mardin'in bugüne kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı örnek bir şehir olduğunu ifade eden Akkoyun, şöyle dedi:

"Bizler, farklılıklarımızı birer zenginlik olarak kabul ederken, Cumhuriyet'in bize sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenmiş durumdayız. Mardin, bu anlayışın, bu kardeşliğin, bu birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden biridir. Bu toprakların birleştirici ruhu, Cumhuriyet'in de özüdür ve Cumhuriyet'imizin temel değerleriyle mükemmel bir uyum içindedir." Programda, şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Törene, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Şırnak Şırnak'ta kutlamalar Vali Birol Ekici'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende, Vali Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka alandaki vatandaşları selamladı. Törende konuşan Vali Ekici, bu yıl Cumhuriyet'in ikinci asrına adım atıldığını söyledi. Ekici, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yıldızı parlayan şehirler arasında en başta Şırnak olacaktır. Bugün günlük 50 bin varile ulaşan petrol üretimiyle en çok petrolün üretildiği şehir ve genç nüfusuyla Şırnak, ekonomik olarak güçlüdür ve Türkiye'nin imarında önemli roller üstlenmektedir. Bu kadim şehirde sizlere hizmet etmekten, sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyuyorum." dedi.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, resmi geçit töreni ile sona erdi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Siirt Siirt'teki kutlamalar, Vali Kemal Kızılkaya'nın Valilik binası girişinde tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Kızılkaya, tarihin engin devlet tecrübesi, hürriyet ve istiklale olan hassasiyeti ve insanı merkeze alan medeniyet ufkuyla kendilerine büyük bir miras bıraktığını belirtti. 29 Ekim'in milletin bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, egemenliğin simgesi olan Cumhuriyet'in Türk milletinin azim ve kararlılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bir destan olduğunu ifade eden Kızılkaya, şunları söyledi:

"1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, bizlere demokratik değerler, eşitlik, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve adalet gibi evrensel değerleri kazandırmıştır. Her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, yarınlarımızı daha aydınlık kılmak için, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, 'kimsesizlerin kimsesi' olarak doğan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak, en önemli vazifemizdir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, 101 yıl önceki ruh, azim ve anlayışla Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek; güçlü demokrasisi ve ekonomisi ile barış ve kardeşlik ikliminde yarınlara umutla yürüyecektir."