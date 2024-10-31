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        Diyarbakır'da mobilyanın kadın ustaları olmak için eğitim alıyorlar

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümündeki 32 kız öğrenci, geleceğin mobilya ustaları olmak için eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:59
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        Diyarbakır'da mobilyanın kadın ustaları olmak için eğitim alıyorlar
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        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümündeki 32 kız öğrenci, geleceğin mobilya ustaları olmak için eğitim alıyor.

        Merkez Bağlar ilçesindeki Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya Bölümünde erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrencilere de eğitim veriliyor.

        Kız öğrenciler, geleceğin mobilya ustası olmak için eğitim aldıkları bölümde, bir yandan da siparişler üzerine yaptıkları mobilyalardan kazanç elde ediyor.

        Okul Müdürü Cevdet Tunç, AA muhabirine, okulda 6 bölüm bulunduğunu, bu bölümlerde toplam 972 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerden 200'ünün kız olduğunu söyledi.

        Mobilya Bölümünde de 32'si kız toplam 55 öğrencinin eğitim gördüğünü bildiren Tunç, öğrencilerin yeteneklerine göre bölümleri tercih ettiğini belirtti.

        Öncelikle bu bölümlerde eğitim gören öğrencilere iş güvenliği ve iş sağlığı konusunda eğitimler verildiğini vurgulayan Tunç, Mobilya Bölümünde öğrencilerin, ilk etapta 3 boyutlu çizim, kesim ve montaj yapmayı öğrendiğini bildirdi.

        Tunç, şöyle konuştu:

        "Öğrencilerimiz burada resmi kurumların, firmaların ve diğer özel siparişleri öğretmenlerimiz ile yapıyor. Şu an 3 okulun siparişini hazırlıyoruz. Öğrenciler bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da ekonomik kazanç elde ediyor. Öğrencilerimiz parça başına döner sermayeden yaptıkları iş kadar ücret alıyor. Ücretleri hesaplarına aktarıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz, organize sanayi bölgesinde, işletmelerde bizim aracılığımızla veya kendi çabalarıyla iş bulup çalışıyorlar. Özellikle bilgisayarlı çizim konusunda firmalardan kız öğrenci talebi geliyor. Kız öğrencilerimiz çizim konusunda yetenekli oldukları için çok kolay iş bulup çalışıyorlar."

        Son sınıftaki öğrencilerin, beceri eğitimleri kapsamında staja gittikleri işletmelerde mezun olduktan sonra çalışmaya devam ettiğini aktaran Tunç, gelişmiş ülkelerde kadınların bu tür sektörlerde çalıştıklarını dile getirdi.

        Tunç, "Bu mesleğin erkek işi olmadığını, kız çocuklarımıza da kavratmak istiyoruz. İnşallah bu konuda başarılı oluruz. Özellikle, bölüm öğretmenlerimiz el becerisi konusunda kız öğrencilerimizin erkeklere göre daha iyi olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

        - "Dolap kapaklarını takıyorum, kırılan parçaları onarıyorum"

        Mobilya Bölümü 10. sınıf öğrencisi Beyza Erdem de daha avantajlı ve iş imkanı daha fazla olduğu için bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

        Bu bölümü okumaya başladıktan sonra evdeki mobilya tamir işlerini yapmaya başladığını kaydeden Erdem, "Dolap kapaklarını takıyorum, kırılan parçaları onarıyorum. İlerde iç mimarlığı okumayı planlıyorum. Çevremdekiler, 'Bu erkek işidir, bu bölümü neden tercih ettiniz, siz yapamazsınız.' dedi. Şu an bu bölümdeyim ve yapabiliyorum." diye konuştu.

        11. sınıf öğrencisi Remziye Özkaya ise sevdiği için Mobilya Bölümünü tercih ettiğini belirtti.

        Yaptıkları iş karşılığında ücret de aldıklarını bildiren Özkaya, şunları anlattı:

        "Üniversitede de bu bölüm üzerine okumayı düşünüyorum. Burada güzel şeyler öğretiyorlar. Kesimlerden, vidalamaya, 3 boyutlu çizimlere kadar her şeyi öğretiyorlar. Herkese bu bölümü tavsiye ediyorum. Okul dışında da bizden yardım isteyenler oluyor. Kurulum ve onarım konusunda yardım isteniyor. Bu işi yaptığımızı görenlerden gurur duyan da şaşıran da oluyor. Erkek mesleği diyorlar, işi yaptığımızı gördükten sonra onların da hoşuna gidiyor. Bu mesleği seviyorum ve hedefim bir iş yeri açmak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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