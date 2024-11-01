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        Dicle Elektrik ekipleri, Diyarbakır'da yatırım için gittikleri mahallede engellendi

        Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 12 milyon liralık yatırımın engellendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:51 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:09
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        Dicle Elektrik ekipleri, Diyarbakır'da yatırım için gittikleri mahallede engellendi
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        Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 12 milyon liralık yatırımın engellendiğini bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanımının yüzde 95 seviyelerine ulaştığı ilçeye bağlı kırsal Malabadi Mahallesi'nde yoğun kaçak kullanımı nedeniyle yıpranan elektrik şebekesinin, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturması üzerine şebekeyi yenileme kararı alındığı belirtildi.

        Mahallede 12 milyon liralık yatırım için yenileme çalışmasına başlamak isteyen ekiplerin, mahalle sakinlerinin engeliyle karşılaştığı kaydedilen açıklamada, jandarma eşliğinde iki kez bölgeye giden şirket çalışanlarının gerginlik yaşanması üzerine çalışmaları durdurmak zorunda kaldığı aktarıldı.

        Bazı mahalle sakinlerinin ekiplerin, bina içlerindeki sayaçları almasına izin vermediği anlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

        "İkna çalışmaları sonucunda bazı aboneler sayaçlarının taşınmasına izin verirken bazıları şirket çalışanlarına karşı saldırgan bir tavırla karşılık verdi. Şirket yetkilileri, söz konusu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sayaçları yapı dışına alma çalışmaları yarıda kesildi.​​​​​​​ Yatırım projesinin tamamlanması durumunda aylık 1 milyon liralık kaçak elektrik kullanımının önüne geçilecek."

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