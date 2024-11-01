Diyarbakır'da trafik kazasında yaralanan öğretmenlere "geçmiş olsun" mesajı

Diyarbakır İl Mili Eğitim Müdürlüğü, trafik kazasında yaralanan Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yaralanan öğretmenlere geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Paylaşımda, "Meydan Şehit Asteğmen Mehmet Bozkuş İmam Ortaokulu öğretmenlerimizi taşıyan servisin geçirdiği kaza nedeniyle yaralanan tüm öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.