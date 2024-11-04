Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:20 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda "Çocukla Adli Görüşmeci" sertifikalı eğitim programı başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğiyle 4-8 Kasım'da düzenlenecek programın açılışı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Suat Dönmez, Cumhuriyet Savcısı Sertaç Gül, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, UNİCEF Çocuk Koruma Birim Sorumlusu İrem Derya Çağlayan ve diğer yetkililerin katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.

        Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Pamukçu, çocukların toplumun en değerli varlıkları olduğunu belirtti.

        Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmelerinin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Bu toplantının amacı Bakanlığımız bünyesinde kurulan çocuk izlem merkezlerinin sağladığı hizmetleri daha iyi anlamak, önemi ve işlevi üzerine konuşmak ve merkezlerimizde görev alacak psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve hemşirelerimizin adli görüşmeci olarak eğitim sertifikasyonunu sağlamaktır. Ankara, İzmir ve İstanbul'un ardından dördüncü eğitim merkezinde programı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Programa 25 ilden 32 katılımcı katıldı."

        Kentin sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Pamukçu, şu ifadeleri kullandı:

        Çocuklarımızı sağlıklı bir geleceğe hazırlarken temelinde etik tartışmaların yaşanmadığı bir dünya inşa etmeliyiz. Bunun da yolunun değerlerinden haberdar olan, tecrübe sahibi, sahayı iyi bilen eğitimli insanlarla yola çıkmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olması için hastanemizin bir eğitim merkezine dönüşecek olması bizler açısından mutluluk vericidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        AK Parti Hani 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Hani 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi
        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Ehliyet sınavında adaylara kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheli tutuklandı