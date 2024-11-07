Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme stantları açıldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında hastane içinde bilgilendirme stantları açtı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, her yıl kasım ayının ilk haftasında düzenlenen Organ Bağışı Haftası'na özel olarak açılan stantlarla, organ nakli ve bağış süreci hakkında detaylı bilgi sağlanması hedefleniyor.

Organ bağışı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, organ nakli uzmanlarıyla görüşerek süreçle ilgili sorularını iletebiliyor.