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        Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme stantları açıldı

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında hastane içinde bilgilendirme stantları açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:43
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        Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme stantları açıldı
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Birimi, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında hastane içinde bilgilendirme stantları açtı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, her yıl kasım ayının ilk haftasında düzenlenen Organ Bağışı Haftası'na özel olarak açılan stantlarla, organ nakli ve bağış süreci hakkında detaylı bilgi sağlanması hedefleniyor.

        Organ bağışı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, organ nakli uzmanlarıyla görüşerek süreçle ilgili sorularını iletebiliyor.

        Stantlarda organ bağışının toplumsal dayanışmadaki rolü, hayat kurtarma potansiyeli ve bağış sürecine dair detaylar, bağışın sağladığı faydalar, yasal ve etik boyutları, bağış süreci ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, haftanın önemine değinerek, "Organ bağışı, hayat kurtaran bir dayanışma örneğidir. Diyarbakır'da ve bölgede bağış oranlarını artırmak için farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Her bağış yeni bir umut, yeni bir yaşam anlamına geliyor." dedi.

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