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        Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıklar dinleniyor

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 2. gününde tanıklar dinleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:06
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        Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıklar dinleniyor
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın 2. gününde tanıklar dinleniyor.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülmeye başlayan davanın ikinci gününde tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Duruşmada, ağabey Baran Güran'ın ardından Narin'in kuzeni Osman Güran tanık olarak dinlendi.

        Güran, Narin'in kaybolduğu gün saat 18.30 gibi dedesinin evine gittiğini belirterek "Şehirde kaldığım için köye gittiğimde dedemin yanında kalıyorum. Akşam saat 19.00-19.30 gibi Enes ile görüştüm. Enes ile sadece o gün görüştüm, sohbetimiz olmadı sadece aynı ortamdaydım." dedi.

        Mahkeme başkanının, "Narin'in kaybolduğu günün ertesi günü kırmızı bir terlik bulunmuş. Bu olayı anlatır mısın?" diye sorması üzerine Güran, şu beyanda bulundu:

        "Dedemin evinin önündeydim, misafirler vardı, akşamdı. Muhammet bana 'Markete gittim, gidince gözüme takıldı, almadım dönünce aldım.' dedi. Köye getirmiş ve aldığını unutmuş. Biz de görünce jandarmaya teslim ettik."

        Savcının, "6 kez geçip gittiğin yolda terliği görmedin mi?" sorusuna Güran, "Hayır." yanıtını verdi.

        Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in, "Kimse size bu Narin'in terliği olabilir diye söylemde bulundu mu?" diye sorması üzerine Güran, "Ayağında kırmızı terlik vardı ve o esnada orada olan herkes bunu duydu. Baran'ın ağabeyine mesaj atmıştım, bu terlik onun mu diye?" dedi.

        - "Baran aradı, 'Terlik Narin'in dedi"

        Tanık olarak dinlenen tutuklu şüpheli Muhammet Kaya da Enes'in dayısının oğlu, Yüksel'in yengesi, Salim Güran'ın da dayısı olduğunu belirtti.

        Narin'in kaybolduğu gün saat 08.00'de uyandığını, davetiye dağıtmaya gittiğini anlatan Kaya, saat 20.35'te kuzenine Narin'in kaybolduğu bilgisinin geldiğini, yaklaşık 5 saat içerisinde köye ulaştıklarını söyledi.

        Kaya, köyde Narin'i aramaya başladıklarını, kuyulara baktıklarını belirtti.

        Mahkeme başkanının "Terliği bulduğun günü anlatır mısın?" sorusu üzerine Kaya, "Terliği Narin kaybolduktan sonraki gün buldum. 'Yeğenlerim süt alır mısın? dedi. 'Alırım' dedim. Süt almaya giderken köye 2,5 kilometre uzaklıkta terliği görünce çingenelerin olduğunu düşünerek vazgeçtim. Dönüşte belki onundur (Narin'in) diyerek yanıma aldım." dedi.

        "O yoldan belki yüzlerce insan geçti, onlar görmedi de sen mi gördün, birinin yönlendirmesiyle o terliği oraya koymaya dair hamle yaptın mı?" sorusunu Kaya, şöyle yanıtladı:

        "Hayır. Benim geçtiğim esnada bir araba geçip arabadan atmış olabilir. 'Yengeme göstereyim terliği eğer Narin'in ise ona veririm, değilse çöpe atarım.' dedim. Eve gidince jandarma evde toplantı yapacağını söyledi. O nedenle evdekilerin hepsini çıkardılar. Kargaşa vardı ve 36 saat uykusuzdum. Daha sonra arabaya binip Hüseyin Güran’ın evine gittim, Osman Güran geldi, 'Petrole gidelim.' dedi. Petrole gittik, sigara aldık. Başka bir yere de uğradıktan sonra o esnada Osman arabada terliği buldu, 'Fotoğrafını Baran'a atalım.' dedi. Köye götürdüm ama köydeki kargaşadan dolayı söylemeyi unuttum. Fotoğrafı Baran’a attıktan sonra Baran aradı, 'Terlik Narin'in.' dedi. Arkadan çığlık sesleri geliyordu. Terliğin ona ait olmadığını karakoldan komutan söyledi, 25 numara olduğu için. Komutan 8 yaşındaki bir kızın giyeceği terlik olmadığını söyledi."

        "O terlik orada olsaydı herkes görürdü. Madem öğrendin neden jandarmaya haber vermedin? diye sorulan Kaya, "Terliği ben buldum. Yolda jandarma yoktu, herkes evin oradaydı. Yengeme gösterecektim onun olsaydı zaten jandarma da oradaydı." ifadelerini kullandı.

        Güran ailesi avukatları Kaya'ya "Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yer olan Eğertutmaz Deresi'ne hiç gitti mi?" diye de sordu.

        Kaya, "Görmediğim için hayır diyorum." dedi.

        Tanık sıfatıyla dinlenen tutuklu şüpheli Maşallah Güran'a da mahkeme başkanı tarafından Tavşantepe Mahallesi'nde kadınlar arasında yaşanan kavga hatırlatılarak "Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın." dedin mi? sorusu yöneltildi.

        Güran, böyle bir şey söylemediğini ileri sürdü.

        "Sanıklar sizi 'Yalan beyanda bulunun.' diye yönlendirdiler mi?" sorusuna Güran, "Asla böyle bir şey olmadı." dedi.

        "Narin görüntülere yansımış. O sırada size mi geldi?" diye sorulan Güran, "Bize doğru geliyor, kızlarımı soruyor. Sonra onlar olmayınca camiye doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır Barosu avukatlarından Metin Aktaş da "İfadenizde saat 14.00 civarı iki kez kapınız çalınmış, kızlarınıza sormuşsunuz 'Kim geldi?' diye. Kapıyı açan kızlarınız 'Narin.' demiş." diye hatırlatılması üzerine Güran, şöyle dedi:

        "Karışıklık oldu. Benim kızım Mina gelmiş. Sonradan öğrendim. Çünkü Narin kaybolunca sürekli aklımıza o geliyordu."

        "Salim sizin eve geldi mi?" sorusunu ise Güran, şöyle yanıtladı:

        "Evet geldi. Misafir olarak gelen amcası ve halasının elini öpmeye geldi. 18.30 civarıydı."

        "Salim Güran'da olaydan sonra bir şüphe gördünüz mü?" sorusu üzerine Güran, "Hayır genel olarak tavırlarında tedirginlik görmedim. Karakolda bir kamera var. Orada görüntü olacağını düşünüyorum. Kimden olursa olsun ceza alsınlar." dedi.

        Güran, mahkeme başkanı'nın "Sanıkların birini öldürme ihtimali var mı?" sorusuna "Yok" yanıtını verdi.

        "Yüksel Güran o gün ilk size mi sesleniyor?" diye sorulan Güran, "Yüksel tepeden bana seslendi, 'Maşallah, Narin’i gördün mü?' dedi." ifadesini kullandı.

        Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir avukatın, "Nevzat Bahtiyar'ın siz ve Salim ile ilgili iddialarda bulunmasına ilişkin ne dersiniz, aranızda husumet var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "İftiradır. İnsan böyle bir iftira atmaz. Ona sorun neden böyle bir iftira attığını? Aramızda husumet yoktur."

        Enes Güran'ın söz alarak "Yenge annem seni çağırdığında bizi gördün mü?" diye sorması üzerine Güran, "Ben o esnada sizi görmedim." dedi.

        Söz alan Salim Güran da "Maşallah, benim amcamın eşidir. Bu iftirayı atanın Allah belasını versin." ifadesini kullandı.

        Maşallah Güran da "Allah bin kere belasını versin." dedi.

        - 4 çocuk pedagog eşliğinde dinlendi

        Duruşmada, 15 yaşından küçük tanıklar M.E.G, G.G, M.G. ve M.K. Adli Gözlem Odası'na (AGO) yapılan bağlantı ile pedagog eşliğinde dinlendi. Bu arada, çocuklardan E.G. ağladığı için ifadesine başvurulamadı.

        Çocuklar, Narin'in kaybolduğu gün ve ardından yaşanan olaylara ilişkin beyanlarda bulundu.

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