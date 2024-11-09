Diyarbakır'da karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde iki katlı evin alt katında yaşayan 80 yaşındaki Senem ve Mustafa Akyıl çifti, ısınmak için mangal yaktı.

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