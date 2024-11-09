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        Diyarbakır'da karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:22 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:22
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        Diyarbakır'da karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri öldü, diğeri hastaneye kaldırıldı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

        İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde iki katlı evin alt katında yaşayan 80 yaşındaki Senem ve Mustafa Akyıl çifti, ısınmak için mangal yaktı.

        Akyıl çiftinden haber alamayan üst katta oturan torunları evi kontrol etmek için aşağı indi.

        Kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri giren torunları, çifti hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Durumu ağır olan Mustafa Akyıl, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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