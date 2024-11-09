Diyarbakır'daki merkez, tedavinin yanı sıra sağlıklı yaşam için de hizmet veriyor

MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi, tedavinin yanı sıra sağlıklı yaşam için de hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığınca "hastalığa değil, sağlığa yatırım yap" vizyonuyla hayata geçirilen sağlıklı hayat merkezlerinden biri Kayapınar ilçesinde eylül ayında hizmet vermeye başladı.

Toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak için beslenmeden kronik hastalıklara, çocuk ve ergen sağlığından kansere kadar kapsamlı bir hizmetin verildiği Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nden vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor.

Merkezde, ayrıca yüzme havuzu, tenis kortları ve fitness salonu bulunuyor. Merkeze başvuran vatandaşlar doktor ve fizyoterapistin görüş ve önerisi doğrultusunda havuz, tenis kortu ve fitness salonuna yönlendiriliyor. Buralarda vatandaşlara birim sorumlusu tarafından sporla sağlıklı yaşam için eğitimler veriliyor. - Merkezle hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, AA muhabirine, sağlık hizmetleri sisteminin önemli ayaklarının başında birinci basamak sağlık hizmetlerinin geldiğini söyledi.

Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve hastanelere gelen hasta sayısını azaltmak amacıyla hizmet verdiğini belirten Pamukçu, merkezin 3 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olduğunu kaydetti. Merkezde, gebe bilgilendirme sınıfı ve üreme sağlığı polikliniklerinin bulunduğunu dile getiren Pamukçu, şöyle konuştu: "Kolon, meme ve serviks (rahim ağzı) kanserine yönelik tarama yapılıyor. Psiko-sosyal hizmetler veriliyor. Merkezde, çocukluk döneminde yaşanılan travmalara ve çocukluk döneminin problemlerine yönelik çocuk gelişim uzmanları tarafından oyun terapisi uygulanıyor. Çağımızın vebası durumundaki sigaraya yönelik sigara bırakma polikliniğimiz uzman hekimler tarafından hizmet vermektedir. Ağız diş sağlığına yönelik koruyucu tedavi hizmetleri veriliyor. Obezite ile mücadele anlamında da fizyoterapist eşliğinde spor salonlarının işletildiği bir merkez. Türkiye'de ilk defa içerisinde fitness, yüzme salonu ve tenis kortlarının olduğu bir merkez. Diyetisyen tarafından beslenme ve diyet programları uygulanıyor. Sağlıklı kişilere kendilerini nasıl koruyacakları anlatılıyor, obezite ile mücadele anlamında başvuran kişilere diyet programları oluşturuluyor."

Bütün vatandaşları ücretsiz sunulan bu hizmetlerden faydalanmaları için merkeze beklediklerini ifade eden Pamukçu, hedeflerinin tüm merkez ilçelerde bu hizmeti yaygınlaştırmak olduğunu bildirdi. Bu merkezler sayesinde hastane hizmetlerindeki yoğunluğun azalacağını anlatan Pamukçu, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 40 sağlık personelinin çalıştığını belirtti. Merkezin yeni açılmasına rağmen vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayan Pamukçu, "Beklediğimizden çok daha hızlı hizmet artışı oldu. Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına bu anlamda teşekkür ediyor." dedi.

Merkezde sorumlu hekim Derya Yıldırım da merkezin birinci basamak sağlık kuruluşlarını güçlendirmek ve sağlıklı hayata teşvik etmek amacıyla kurulan çok amaçlı kuruluş olduğunu söyledi. Merkezde psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve diş hekiminin bulunduğunu kaydeden Yıldırım, sigarayı bırakma, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar polikliniklerinin de olduğunu bildirdi. Vatandaşlardan Gurbet Taş ise 3'üncü çocuğuna hamile olduğunu, merkezde sağlıklı doğum için gebe biriminden faydalandığını belirtti.