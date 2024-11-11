Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Diyarbakır, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

Diyarbakır'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi binasının yanındaki alanda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti.

Vali Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, "ağaç", "fidan" ve "yeşil" denilince akla hemen su geldiğini belirterek, bu kapsamda Silvan Barajı Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zorluoğlu, bu nedenle projenin çok yakından takip ettikleri, büyük gayret gösterilen bir yatırım olduğunu dile getirerek, "Diyarbakır, Türkiye'nin en önemli birkaç şehrinden biri haline gelecek. Sulama projeleri aynı zamanda ağaçlandırma seferberliğine de can suyu anlamına geliyor. Yeşil bir çevre demek, sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir içme suyu anlamına da geliyor. Şehre ilave içme suyu getiren çalışma da süratle devam ediyor. Onu da AFAD kapsamına almaya gayret ediyoruz." dedi.

Bunun çok stratejik bir yatırım olduğuna işaret eden Zorluoğlu, kentteki tarım alanlarında üretimin 2-3 kat artmasına vesile olacak bir yatırımdan söz ettiklerini vurguladı.

Daha yeşil bir Diyarbakır için çalışmaların devam ettiğini belirten Zorluoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı bu organizasyonla Orman Genel Müdürlüğünce de farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Zorluoğlu, bu organizasyon kapsamında bugün kentte 12 bin civarında fidanın toprakla buluştuğunu kaydederek, "Orman Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla, tüm kurumlarımızın katkılarıyla yıl içerisinde toplam 150 bine yakın fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Eronat ise "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkede milli bir geleneğe dönüştüğünü dile getirerek, doğayı korumanın önemine değindi.