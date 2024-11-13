DÜ Onkoloji Hastanesinde yeni tomografi cihazı hizmete alındı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Onkoloji Hastanesinde 128 kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Onkoloji Hastanesinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahattin Ertuğrul, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Eronat, cihazın üniversiteye kazandırılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, üniversiteyi hak ettiği noktalara taşımak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Zamanın etkin kullanımı ve hastaların psikolojik olarak yıpranmaması adına bu gelişmelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Eronat, hastanenin araç ve gereç donanımı açısından iyi bir noktada olduğunu kaydetti.