Diyarbakır'da anne ölümlerini azaltma hedefiyle geliştirilen cerrahi yöntemle ilgili bilgi verildi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, anne ölümlerini azaltma hedefiyle yeni bir cerrahi yöntem geliştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yöntem ile özellikle plasenta previa (plasentanın rahim ağzını ve doğum yolunu kapatması) ve plasenta akreata spekturumu (bebeğin eşinin rahim duvarına anormal yapışması) gibi ciddi risk faktörleri bulunan durumlarda kanama riskini önemli ölçüde düşürmeyi amaçlanıyor.

Ek maliyet gerektirmeyen, standart sezaryen işlemine yalnızca bir dikiş ipi ve idrar sondası eklenerek gerçekleştirilen bu teknik ile ileriye dönük daha güvenli doğum süreçlerinin sağlanması ve anne ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İhsan Bağlı, geliştirdiği tekniği son 2,5 yıldır başarıyla uyguladığını belirterek, tüm hastaların rahimleri korunarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydetti.