Ergani'deki KCK yapılanması davasında tutuklu 6 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında aralarında İçişleri Bakanlığınca 2020'de görevden uzaklaştırılan eski HDP'li Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın da bulunduğu tutuklu 6 sanık hakkında açılan davada, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 11 Haziran'da tutuklanan Ahmet Kaya, Fesih Yalçın, Cavidan Salık, Ramazan Kartalmış, Gülistan Polat ve Esveri Malçok hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren "Ergani KCK Yapılanması"nda yer aldığı değerlendirilen ve 2009-2020 yılları arasında Ergani ilçesinde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği (sözde eşbaşkanlık) gibi görevlerde bulunan sanıkların eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi: "Şüpheliler birbirleriyle irtibat halinde Ergani ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın 'iki alan' stratejisine/tarzına uygun olacak şekilde sözde 'legal' ve illegal faaliyetlerde bulunmuşlardır. Sözde 'legal' faaliyetleri siyasi parti, dernek, sivil toplum kuruluşu oluşumları içerisinde yürüten şüphelilerin illegal faaliyetlerinin de terör örgütünün güdümünde hareket eden yayın organlarında örgütsel talimatlara göre terör örgütü propagandası içeren, bir kısmı legal başlayıp illegal devam eden basın açıklamaları, oturma eylemleri, açlık grevleri, açlık grevlerine destek eylemleri, terör örgütünün önem atfettiği şahıs/şahısların ailelerini ziyaretler, ölen örgüt mensuplarının cenaze ve taziyelerine örgütlü bir şekilde katılma, terör örgütünün cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlü mensupları ile terör örgütü üst yönetimi arasında irtibat kurma/haberleşmeyi sağlama ve benzeri şekilde olduğu anlaşılmıştır."

Sanık Kaya'nın 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde HDP'den Ergani Belediye Başkanı seçildiği ifade edilen iddianamede, sanığın 23 Mart 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılana kadar da bu görevi yürüttüğü belirtildi. İddianamede, Kaya ve diğer 5 sanığın birçok eyleme katıldığı, bazı sanıkların protokolde yer aldığı, bazılarının ise eylem ve etkinliklerde konuşmalar ve açıklamalar yaptığı gerekçesiyle sözde "KCK Sözleşmesi" ve "Demokratik Toplum Kongresi Tüzüğü" doğrultusunda "Ergani KCK Yapılanması"nda yer alarak terör örgütü PKK/KCK'da görev aldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı: "Şüphelilerin eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk göstererek, terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağ içerisinde oldukları belirlenmiştir. Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK bünyesinde faaliyet gösteren 'Ergani KCK Yapılanması' içerisinde yer alarak terör örgütünün talimat ve amaçları doğrultusunda faaliyette bulundukları ve örgütün çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilmiştir. Şüphelilerin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine dair haklarında kamu davası açmaya yeterli delil elde edildiğinden isnat edilen suçtan yargılamaları yapılarak cezalandırılmaları kamu adına talep olunur."