Çermik Kaymakamı Karataş "Kral Yolu" rotası çıkarma çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi Yöneticisi Asuman Ataç, Çermik Kaymakamı Adem Karataş'ı ziyaret etti.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle ildeki kültürel değerleri turizme kazandırmak, turizmi kırsal alan ile bütün yıla yaymak amacıyla "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Karataş, proje yöneticisi Asuman Ataç'ı makamında kabul etti.

Görüşmede, Ataç, Çermik'te açılan 8 doğa yürüyüş rotasının turizm paydaşlarını etkileyebilecek güzellikte olduğunu belirterek, tarih, doğa ve kültür öğelerinin bir arada görülebileceği nitelikte olan bir destinasyonun turistleri ve turizmcileri bölgeye çekeceğini ifade etti.