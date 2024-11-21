Diyarbakır'da "2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu" başladı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "2. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırması Sempozyumu" başladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğinde dilin toplumsal dinamiklerini ve sosyal etkileşim üzerindeki rolünü incelemek amacıyla düzenlenen sempozyumun açılışı, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Dilbilim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, edebiyat ve diğer ilgili disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek yeni bilgilerin paylaşılmasını ve farklı perspektiflerin geliştirilmesinin hedeflendiği sempozyumda, dil değişkesi ve değişimi, dil tutumları ve ideolojiler, dil ve kimlik, dil sosyalleşmesi, dil ve eğitim, iki dillilik ve çok dillilik, dijital dil ve toplum, dil ve sosyal sınıf, dil ve medya, konuşma analizi ve söylem analizi, dil ve etnik köken, dil değiştirme ve diller arası geçişlilik, dil ve cinsiyet, dil ve yaş, dil politikası ve planlaması, dilsel çevre çalışmaları, dil edinimi, dil ve kültür, dil ve güç, dil ve işyeri, dil teması, dil değişimi gibi konular ele alınacak.