        Diyarbakır'da işletmelerde denetim yapıldı

        Diyarbakır'da işletmelerde denetim yapıldı

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarını korumak amacıyla kentteki işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Giriş: 11.03.2026 - 15:46
        Diyarbakır'da işletmelerde denetim yapıldı

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketici haklarını korumak amacıyla kentteki işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla kafe, restoran, fırın, market gibi işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen ekipler, ürünlerde fiyat etiketini, ekmekte gramajı ve restoranlarda menülerdeki fiyatların görünür olup olmadığını kontrol etti.

        Ekipler, denetimleri kapsamında turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan tarihi mekanlardaki kafelerin fiyat listesinde "Türk lirası" ibaresinin bulunup bulunmadığını inceledi.

        Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, gazetecilere, ramazan ayında denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

        Restoran, kafe, fırın ve bayramlık şeker satışı yapan işletmelerde denetim yaptıklarını anlatan Atik, "Amacımız tüketicilerimiz ile işletmelerimiz arasında güvene dayalı bir alışverişin yapılmasını sağlamak. Ramazan Bayramı da yaklaşıyor. Bu nedenle tatlı işletmelerinde de denetimler yapacağız. Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilimizde sahadayız." dedi.

        Atik, bu yıl ocak ayı itibarıyla günümüze kadar 1181 firmada 19 bin 883 üründe fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu denetimlerde 400 aykırılık tespit ettiklerini ve bu kapsamda toplam 1 milyon 589 bin 200 lira idari yaptırım kararı aldıklarını ifade etti.

        Aynı dönemde haksız fiyat artışına yönelik de 741 firmada 9 bin 822 ürün incelediklerini dile getiren Atik, 153 firmaya haksız fiyat tutanağı tuttuklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

