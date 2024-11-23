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        GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu

        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:23
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        GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu
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        Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

        GGC'den yapılan açıklamaya göre, mesleki çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda eser jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alındı.

        Yarışma sonucunda çeşitli dallarda 12 eser birinciliğe layık görüldü, 7 esere ise mansiyon ödülü verildi.

        - AA'ya 3 ödül

        Yarışmada, yazılı haber dalında Anadolu Ajansı'ndan

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