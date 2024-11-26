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        Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:49
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        Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'da 10 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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