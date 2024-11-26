Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında 10 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Diyarbakır'da 10 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'e gönderileceği öğrenildi.
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