Diyarbakır'da "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'da"İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın afetlere karşı daha hazırlıklı bir hale gelmesi için tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlarla sürekli iş birliği içinde olmanın önemli olduğunu belirtti.

Afetlere karşı alınacak her tedbirin, sadece afet anında değil, afet öncesi ve sonrasında da hayat kurtardığını aktaran Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız, bu süreci en verimli şekilde yönetmek ve şehirdeki herkesin bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamaktır."

Yaşanan afetlerin ülkenin bir gerçeği olduğunu belirten Zorluoğlu, 6 ayda bir yapılacak İRAP toplantılarında, yapılan çalışmaların ve katedilen mesafenin değerlendirileceğini kaydetti.