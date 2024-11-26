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        Diyarbakır'da "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi

        Diyarbakır'da"İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:24
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        Diyarbakır'da "İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" düzenlendi
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        Diyarbakır'da"İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı" yapıldı.

        Vali Murat Zorluoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın afetlere karşı daha hazırlıklı bir hale gelmesi için tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlarla sürekli iş birliği içinde olmanın önemli olduğunu belirtti.

        Afetlere karşı alınacak her tedbirin, sadece afet anında değil, afet öncesi ve sonrasında da hayat kurtardığını aktaran Zorluoğlu, şöyle konuştu:

        "Bizim amacımız, bu süreci en verimli şekilde yönetmek ve şehirdeki herkesin bu konuda sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlamaktır."

        Yaşanan afetlerin ülkenin bir gerçeği olduğunu belirten Zorluoğlu, 6 ayda bir yapılacak İRAP toplantılarında, yapılan çalışmaların ve katedilen mesafenin değerlendirileceğini kaydetti.

        Toplantıya, AFAD İl Başkanı İlami Çakmak'ın yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve ilgili paydaş temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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