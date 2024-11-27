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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 71 yaşındaki kadın için havalandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kalça kemiği kırılan 71 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:43
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        Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 71 yaşındaki kadın için havalandı
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kalça kemiği kırılan 71 yaşındaki kadın ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Evinde dengesini kaybederek düşen Talia Zengin, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan tetkiklerde kalça kemiği kırığı teşhisi konulan Zengin'in ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

        İlçeden ambulans helikopterle alınan Zengin, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

        Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Zengin, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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