Yapı malzemeleri üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı.

Yapı malzemeleri iş kolunda faaliyet gösteren Saint-Gobain Weber, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda fabrika kurdu.

İlk etapta yıllık 200 bin ton üretim kapasitesi olan fabrikada, yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri üretilecek.

Fabrikanın açılışı için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, burada yaptığı konuşmada, hükümet ve Valilik olarak Diyarbakır'da önemli bir yere sahip olan tarım, sanayi ve turizm alanlarında paydaşlarıyla birlikte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kentte sanayinin gelişmesine çok büyük önem verdiklerini belirten Zorluoğlu, "Diyarbakır, sanayileşme anlamında biraz geç başlayan bir şehir ama çok dinamik bir nüfusu var ve girişimcilik ruhu çok güçlü. O bakımdan aradaki mesafeyi çok hızlı kapatacağa benziyor. Çok önemli bir fabrikayı hizmete alıyoruz. Her geçen gün yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdamın, yatırımın, üretimin, ihracatın ve Diyarbakır'ın refahının artması demek." ifadesini kullandı.