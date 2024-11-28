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        Servet Çetin, "şu ana kadar 300 oyuncu" izledi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, şu ana kadar 300 oyuncu izlediklerini belirterek "İstediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak iyi bir takım oluşur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:13
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        Servet Çetin, "şu ana kadar 300 oyuncu" izledi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, şu ana kadar 300 oyuncu izlediklerini belirterek "İstediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak iyi bir takım oluşur." dedi.

        Çetin, Kayapınar ilçesindeki Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, takımı hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Futbolcuların anlatmak istedikleri, çalışmak istediklerini var güçleriyle yaptıklarını dile getiren Çetin, bunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Çetin, "Amacımız takımı hak ettiği yere getirmek. Zor bir görev aldık ama işin açıkçası benim işlerim hep böyle zor olmuştur. Zor iş başararak gelmiştim. Futbolculuk ve antrenörlük hayatımda da böyle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Takıma takviye konusunda detaylı incelemeler yaptıklarını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

        "Şu ana kadar yaklaşık 300 oyuncu izledik. Amacımız takviye yaptığımız zaman yanılma ihtimalimiz çok az olsun. Net bir oyuncu alalım yani aldığımız zaman performans alalım, o yüzden gerçekten çok fazla zaman harcıyoruz. Oyuncu izlerken çok detaylı bakıyoruz. Eski ve son maçlarına, savunmasına, hücumuna bakıyoruz. Birkaç takviye ile bu takımın çehresi değişebilir. İstediğimiz oyun tarzına uygun oyuncular alırsak, iyi bir takım oluşur diye düşünüyorum."

        Sezonun ilk yarısının sonuna kadar takımdaki bütün oyuncuları değerlendireceklerini ifade eden Çetin, "Belki hiç kimseyi göndermeyeceğiz. 6-7 maçımız var araya kadar. Bütün arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. O anlamda da artık yönetimin işi biraz zor. Allah yardımcıları olsun, onların işi daha zor bizden. Çünkü yüksek maliyetlere kurulmuş bir takım. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek göreceğiz hep beraber." diyerek sözlerini tamamladı.

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