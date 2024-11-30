Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valiliğinden kundaklanan araçlarla ilgili açıklama:

        Diyarbakır Valiliği, merkez Bağlar ilçesinde dün araçların kundaklandığını, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valiliğinden kundaklanan araçlarla ilgili açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Valiliği, merkez Bağlar ilçesinde dün araçların kundaklandığını, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün 19.00-23.00 saatleri arasında merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayında 1 aracın tamamen tahrip olduğu, 2 araçta da kısmi hasar oluştuğu bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma neticesinde, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli kısa sürede gözaltına alınmıştır. Konu hakkında geniş kapsamlı adli ve idari soruşturma devam etmektedir."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları: 6 tutuklama
        Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonları: 6 tutuklama
        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında...
        Diyarbakır merkezli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu kapsamında...
        Diyarbakır'da park halindeki tır yandı
        Diyarbakır'da park halindeki tır yandı
        Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek
        Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü incelenecek