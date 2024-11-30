Diyarbakır Valiliğinden kundaklanan araçlarla ilgili açıklama:

Diyarbakır Valiliği, merkez Bağlar ilçesinde dün araçların kundaklandığını, ilk bulgulara göre terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün 19.00-23.00 saatleri arasında merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana gelen araç kundaklama olayında 1 aracın tamamen tahrip olduğu, 2 araçta da kısmi hasar oluştuğu bildirildi.