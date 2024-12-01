Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Teker, "Ağabeyimin gelip teslim olmasını istiyorum. Devletimiz her daim yanımızda. Bu mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ağabeyi Muhammed Emin Teker için eyleme katılan Cuma Teker de ağabeyinin döneceği günü umutla beklediğini belirtti.

Evlatlarının ellerinden alındığını ifade eden Tokay, "Oğlumun peşini bırakmayacağım. Evlatlarımıza hasretiz. Çocuklarımız için çaba gösteren devletimizdir. Yaz kış, gece gündüz demeden burada eylem yapıyoruz. Oğlum gelsin devlet güçlerine teslim olsun." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1917'nci gününde devam ediyor.

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