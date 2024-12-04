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        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı yakalandı

        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:29
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        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı yakalandı
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        Diyarbakır'da kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan zanlı yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor.

        Ekipler, kan gütme saikiyle öldürme suçundan 14 yıldır aranan C.Ö'yü Çermik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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