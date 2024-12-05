Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 190 kilo 963 gram skank, 97 kilo 368 gram esrar ve türevleri, 195 kilo 296 gram metamfetamin, 1163 sentetik ecza, 182 ecstasy, 198 gram kokain, 78 captagon, 257 gram eroin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 kilo 160 gram kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

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