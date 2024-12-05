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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 452 şüpheliden 52'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:01
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        Diyarbakır'da geçen ay uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da kasım ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 452 şüpheliden 52'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 452 şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

        Operasyonlarda, 190 kilo 963 gram skank, 97 kilo 368 gram esrar ve türevleri, 195 kilo 296 gram metamfetamin, 1163 sentetik ecza, 182 ecstasy, 198 gram kokain, 78 captagon, 257 gram eroin, 1 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 kilo 160 gram kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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