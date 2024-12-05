Diyarbakır'da sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesinin engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi.

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