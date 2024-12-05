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        Diyarbakır'da sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi

        Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:17
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        Diyarbakır'da sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi
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        Diyarbakır'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesinin engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda belirlenen 120 adreste arama yapıldı.

        Aramalarda sahte ve kaçak 1300 şişe içki ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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